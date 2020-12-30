淡水警分局日前接獲銀行行員報案有民眾疑似遭到詐騙，水碓派出所警員吳世彬前往處理，現場一名約60歲的陳姓婦人自稱在臉書上認識了一名高學歷的大陸男子，雙方相識一年多相談甚歡，對方的女兒近日生病需要金錢醫治，而他恰巧在義大利的船上無法匯款，因此拜託她幫忙匯款到指定的帳戶，陳婦聽聞朋友有難立即到銀行填寫匯款單，遭到機警的行員攔下並報案，員警到場時她甚至埋怨行員阻止匯款還誤解她的朋友是詐騙集團，這樣的話會導致單身的人都交不到朋友云云……。

警員吳世彬聽完陳婦描述後果斷地告知她這是詐騙，並當場查詢男子所提供的2個帳戶，果然都是遭到通報多次的詐騙帳戶，吳員並提供自身攔阻詐騙的豐富經驗告訴陳婦，陳婦聽了後終於打消想要匯錢給「好友」的念頭，成功保住辛苦賺來的血汗錢。

無獨有偶，12月27日21時許員警在三芝地區超商巡簽時，注意到一名女子神色緊張，一邊講電話還一邊操作提款機，三芝分駐所警員曾穎新直覺有異，立即上前關心，原來這名29歲的郭姓女子接獲詐騙電話，稱她近期在網路上購買包包時，工作人員不慎設定了分期付款模式，會從她的戶頭轉帳12次，郭女在慌亂之中一步步的踏入詐騙集團的陷阱，直到員警出現攔阻她將戶頭中的40多萬元轉出，並且耐心且篤定地告訴她這就是典型的詐騙，匯出自己帳戶內的存款並不能解除分期付款，才讓她安心下來，頻頻向員警致謝。

淡水警分局表示，網路交友務須謹慎，因為你永遠無法知道和你談天說地的人究竟是誰，要保護好自己的個資及錢財，切勿隨意交付，接獲可疑電話要求轉帳或購買點數時，勿輕易地相信，如不確定是否為詐騙電話，可以掛斷後撥打110、165反詐騙專線或到就近的派出所請求協助，別讓自己的積蓄在頃刻間化成泡影。

(中時 )