30日系列推廣活動首站選在位處偏遠、交通較為不便的大埔鄉，別具意義。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

綜合規畫處長郭凱迪表示，嘉縣已領先全國開辦最多數量申辦項目。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大埔鄉長吳明勲表示，公所已利用科技為大埔進行數位轉型。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

後疫情時代，為深化為民服務品質及提升行政效率，嘉義縣政府運用國發會MyData個人化平台開發「一站式便民服務網」，簡單3步驟即可申辦多項政府服務，減少民眾舟車勞頓及往返奔波準備佐證文件時間，今30日系列推廣活動首站選在位處偏遠、交通較為不便的大埔鄉，別具意義。

綜合規畫處長郭凱迪表示，嘉縣已領先全國開辦最多數量申辦項目，其中包含敬老愛心卡、長照、身心障礙者及老人預防走失溫馨手鍊或項鍊、急難救助及申請使用牌照稅身心障礙減免等，隨著MyData個人化平台資料集的增加，將擴大應用範圍，並持續導入線上簽名等新興技術，優化操作介面，提供最佳使用者體驗。

綜合規畫處指出，「一站式便民服務網」，優先串接國發會MyData個人化平台，民眾透過自然人憑證、健保卡、TW FidO等線上身分驗證同意機制，即可方便取得個人化資料，自動下載各類書證謄本資料，民眾透過網路與手機平板等智慧型裝置，隨時隨地即可輕鬆完成申辦業務，節省往返奔波時間。

另外，網站連結MyData平台臨櫃核驗應用，使用專用條碼及一次性密碼，方便民眾在臨櫃辦理時核驗資料。今記者會特別邀請傑出表演團體「阮劇團」，以「身心障礙停車識別證」及「敬老愛心卡」為例，結合大埔鄉在地元素，透過活潑有趣的演繹，深入淺出介紹「線上123，申辦真簡單」的網站設計理念，現場也安排專人簡報，指導民眾操作體驗。

大埔鄉長吳明勲表示，公所已利用科技為大埔進行數位轉型，未來也繼續推出視訊申辦等更多服務，為鄉民提供更優質的便民服務。

(中時 )