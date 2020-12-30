32歲網紅「橫綱凱咪」與28歲陳姓SWAG網站女優，30日下午與3名男性該站員工前往西門町，由兩女舉著寫有「徵炮友」的牌子，另有QR code可掃描要個資，警方審視後，認為5人行為，已涉嫌觸犯妨害風化及違反兒少性剝削條例，傍晚依法將眾人送辦。

警方前往將兩女帶回。（圖/警方提供）

加LINE會出現問卷需填個資。（圖/警方提供）

SWAG是成人網站，近年來主打各種台灣女性拍攝，真槍實彈的無碼A片，因網站架在國外，遊走在法律邊緣，警方認為兩女利用「徵炮友」的手法，文字猥褻露骨，可能對未成年造成影響，決定依法嚴辦。

綽號「黎兒」的陳姓女優，30日前往西門町鬧區舉著寫有「徵炮友」的紙牌，上面還寫著限定「13cm以上」，橫綱凱咪則舉另1張，寫著「幫她徵炮友」，兩張字牌右下方都有QR code，可連至SWAG網站。

橫綱凱咪日前因爆料「網美圈7成在賣淫」而引發話題，27日又在臉書發文《乾爹不用西門町找好嗎》，對日前在西門町徵男友、徵乾爹行為嗤之以鼻，更說「我看下一次應該有人會拿牌子寫徵砲友，不然swag快點把這個劇情變成下一部片，我來導」。

結果她果然「說到做到」，中午頂著霸王寒流，與SWAG女優黎兒來到西門町舉牌，橫綱凱咪手上紙牌寫著「幫她徵炮友」，黎兒舉的紙牌則寫「徵炮友，13公分以上，乾淨溫柔」，吸引路過民眾目光，也有人拍下照片上傳網路，引發討論。

但警方研議後，下午時將兩女及3名男性員工一併帶回警局，警方指出，據刑法235條，「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金」。

兒童及少年性剝削防制條第40條，「以宣傳品、出版品、廣播、電視、電信、網際網路或其他方法，散布、傳送、刊登或張貼足以引誘、媒介、暗示或其他使兒童或少年有遭受第2條第1項第1款至第3款之虞之訊息者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金」。

萬華分局燈出，近來西門町頻頻出現有驚人之語的「舉牌亂象」，像是求包養、找乾爹，本月13日就有綽號「倪安」的女子徵男友；26日則有小模替生技公司旗下產品行銷，對此警方表示將加強巡邏，若有違法情事將依法究辦。

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(中時 )