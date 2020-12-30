由柳真、李智雅、金素妍主演電視劇《Penthouse上流戰爭》(又譯：頂樓)自播出以來，劇情狂灑狗血不手軟，讓收視率節節高升，昨晚播出最新第19集又有驚人進展！有網友發現劇中出現的DNA鑑定報告，女主角吳允熙（吳贇熙）竟被標記為男性染色體「XY」，引發熱議。

由柳真所飾演的女主角吳允熙，竟可能是變性人？不只第19集中的DNA鑑定報告上，清楚寫著吳允熙染色體為「XY」，更有網友指出，其實該劇編劇金順玉，一直有打算寫一部老公變性向妻子復仇的劇碼，再加上韓國第一位變性藝人的名字就叫吳允熙，也讓吳允熙為變性人的話題在韓網引爆熱議。

韓國網友眼尖發現，在第19集的DNA鑑定報告上清楚寫著吳允熙染色體為男性XY。(取自韓網)

不過《Penthouse上流戰爭》製作單位也對此發表回應，澄清吳允熙真的不是變性人，純粹只是因為道具失誤導致的誤會，「檢查結果表道具安排失誤使得大家誤會，吳允熙不是男人，我們會修正VOD上的XY部分戲份。」

對此網友留言一個比一個還入戲，「不管她是不是男的，最後給爺死」、「現在跟我說吳允熙不是人我都信」、「其實這也不是不可能…要不是拍好了可以考慮一下哈哈哈哈哈哈哈哈這個臭女人」、「大家費了半天的心思描繪了這一宏偉藍圖，各種線索都能找到強行適合這個解釋的事件，結果一個聲明哈哈哈哈哈」。

(中時新聞網)