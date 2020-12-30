立法院法定會期即將在明天結束，由於110年度中央政府總預算、前瞻三期預算案仍卡關，因此，民進黨團擬提請立院召開臨時會，目前規劃在1月11日至29日召開

民進黨立院黨團總召柯建銘指出，民進黨團主張在1月舉行臨時會，屆時將處理110年度中央政府總預算、前瞻計畫第3期特別預算案。此外，包括公平會、中選會的人事同意權案，也準備在臨時會一併處理。

(中時 )