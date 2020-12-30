明年度中央政府總預算 綠擬1／11-29加開臨時會處理 19:152020/12/30 中時 朱真楷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立院預算中心指戰機、紓困、前瞻預算等特別預算，累計債務已逼近舉債上限。圖為民國110年國防部預算書。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院法定會期即將在明天結束，由於110年度中央政府總預算、前瞻三期預算案仍卡關，因此，民進黨團擬提請立院召開臨時會，目前規劃在1月11日至29日召開 民進黨立院黨團總召柯建銘指出，民進黨團主張在1月舉行臨時會，屆時將處理110年度中央政府總預算、前瞻計畫第3期特別預算案。此外，包括公平會、中選會的人事同意權案，也準備在臨時會一併處理。 用電大戶條款 採總量管制 110年公司治理評鑑79項指標 正式公告適用 (中時 ) #中央政府總預算 #處理 #29 #開臨時會 #110年度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 衛生福利部廉政會報 桃療強化廉能核心價值 20:372020/12/30 政治 萊豬表決跑票遭停權罰款 林淑芬、劉建國、江永昌回應了 12:022020/12/30 政治 張喬維老將回鍋 接雲林環保局長 04:102020/12/30 地方新聞 萊豬表決3綠委跑票結果出爐 藥師看了搖頭吐一句 18:572020/12/30 政治 南市身障津貼資格審核 明年起加計「娘家財產」惹議 16:342020/12/30 生活 趁標章之亂拔畜產會執行長惹議 陳吉仲快閃媒體 13:192020/12/30 生活 高捷小港林園延伸線 拚111年底開工興建 11:512020/12/30 寶島 大同法說：加速房地產開發 04:102020/12/30 財經要聞 理專A錢 國泰世華銀挨罰1,200萬 04:102020/12/30 財經要聞 新北強制標示 中市推無萊標章 04:102020/12/30 焦點要聞 櫃買舉辦中介機構頒獎典禮暨業務座談會 肯定對資本市場貢獻 09:092020/12/30 財經 政治熱門新聞 影／萊委致詞扯食安批盧秀燕 現場遭轟：閉嘴 - 政治 元旦後台灣人會吞萊豬嗎 最新民調竟一面倒 - 政治 藍軍發動罷免萊委 港媒分析：最危險居然是他 - 政治 官員示範吃台灣豬 林濁水：這政府怎麼了 - 政治 蔡英文聲望下滑 沈富雄爆這群人最擔心 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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