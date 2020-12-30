萊豬即將在元旦叩關，為確保學童食安，教育部與民進黨立委吳思瑤不斷強調，國中小學童營養午餐吃到的都是國產豬，絕對不是萊豬，餐費卻因此調漲，預計於此每年約需增加的新台幣8億元，由行政院編列一般性教育補助經費，簡單來說就是全民埋單。

萊豬政策引起各方攻堅，台北市議員羅智強質疑萊豬管制未入法，吳思瑤與教育部所言都是騙局。對此吳思瑤近日則強調，全國22個縣市國中小都已完成換約，餐食補貼方面一餐由新台幣3.5元提高到新台幣6元。也就是用提高餐費的作法，來禁用外國肉品。

教育部也回應，農委會已針對學校，一律使用國產在地豬、牛肉及其加工製品，合理估算價差，原補助使用「三章一Ｑ」國產可溯源食材，每人每餐新台幣3.5元。

教育部並稱，從2021年起，原定新台幣3.5元的餐費，將調高至每人每餐新台幣6元，共增加新台幣2.5元，並納入〈中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材經費支用要點〉中修正，預估每年約需增加新台幣8億元，每年將編列約新台幣20億元，由行政院一般性教育補助經費因應。

教育部與吳思瑤信誓旦旦保證，不斷地強調執行「校園零萊豬」政策，保證學童吃到的都是優質國產肉品，是為孩子著想，但自詡為最會溝通的政府的蔡政府，凡事都是強制執行，獨斷專橫，民進黨進口萊豬，終極目的就是為了抱美國大腿，因此不惜味國人吃毒，拿人民食安開刀。

甚至國中小學童現在吃國產豬肉，餐費還增加，經費則是來自於行政院編列預算，但政府補貼都來自於國人稅收；也就是說，錯誤又可怕的萊豬政策，最後還是由全民埋單，雖然國教署署長彭富源強調：「（費用）不是放在誰的口袋」，但近來不少家長在受訪時，主動向本報表示，不懂也無法接受，萊豬政策最後怎麼會變成花錢買心安。

小英總統曾說過，勞工是她心中最軟的一塊，但現在看來應該要換句話說，人民都是民進黨心中最軟的一塊肥肉。

(旺報 )