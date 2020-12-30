獨／日薪2千5、工時破12H 搬運工日搬百箱菜不喊苦

職業不分貴賤，各行各業皆有不同辛苦之處。《中時新聞網》記者深夜街頭直擊，從事大貨車運輸、搬運工人卸貨的過程，搬運工受訪更曝職業的甘苦談。

搬運工人四季不畏冬冷、夏熱，努力打拚生活。(照片/游定剛 拍攝)

搬運工人爬上、爬下，兩人一組接力，雙手搬、推一簍簍笨重的菜籃。夜晚是大部分人睡眠的時刻，但是《中時新聞網》記者日前凌晨1點多，直擊北市士林夜市街頭，寒風中，2名運輸、搬運的工人忙著卸貨，一天重頭戲才正式展開。

搬運工人每天搬超過百箱的菜籃。(照片/游定剛 拍攝)

一年四季冬冷、夏熱，為了打拚生活，他們從不喊苦，現年30歲的張先生，從事搬運相關產業多年，每天下午4、5點上班開始理貨，理完貨，再連夜驅車北上，近凌晨才抵達台北，不論四季的變化皆要上工，分秒必爭趕在天亮前，將最新鮮的青菜交給攤商。搬運工張先生表示，從事勞力工作多年已習慣，雖偶爾會有腰酸背痛的職業傷害，但買個痠痛貼布來貼就可以了。

記者從旁觀察，忠厚、老實不擅言詞的張先生，過去都是靠勞力在賺錢，不過從他的眼神、工作態度上，卻流露認真打拚的幹勁，張也透露，運輸、搬運青菜工作，日薪會依照每天工作內容來調整，大約落在2300元-2500元左右。

張先生透露，搬運工資日薪2300元至2500元。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)