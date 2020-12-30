北市開啟觀光新旅程 柯文哲帶隊遊貓空力推「三貓計畫」。（吳康瑋攝）

北市開啟觀光新旅程 柯文哲帶隊遊貓空力推「三貓計畫」。（吳康瑋攝）

為促進三貓地區(貓空、貓纜、動物園) 觀光發展，向遊客推薦三貓旅遊特色，北市觀光傳播局在110年特別規劃了五場系列主題活動，並在30日於優人神鼓山上劇場舉辦起跑活動，由市長柯文哲親自率領嘉賓體驗貓空文化遊程。

三貓行銷計畫起跑活動下午在優人劇團山上劇場展開，所有與會貴賓及媒體，在優人的鑼聲引導下，完成了「雲腳貓空」的初體驗，優人神鼓也特別演出「大驟雨」及「沖岩」曲目，鼓聲鑼聲震撼山林，也展現了三貓的文化力。

柯文哲表示，目前觀傳局已擬定行銷方案，提出三貓品牌論述及口號「走靜貓空」，且完成跨局處整合，明年三貓觀光活動已規劃五大系列活動，包括三月舉辦「春之行-跟著優人雲腳貓空」、四月「茶之味-千人茶席貓空品茗」、五月「祈福趣-茶園遶境茶山健行」、七月「夜觀星-夜玩台北尋找貓空最亮的那顆星」、八月「童樂會-動物野餐派對」，希望在「走靜貓空」主題下，創造三貓整體觀光能量帶動商機。

觀傳局副局長李麗珠補充，這次邀請旅行同業、旅館同業及知名線上旅遊預訂平台、貓空商圈等單位合作，歡迎北北基民眾及在台灣讀書工作的外籍朋友搭乘捷運文湖線轉貓空纜車，感受凌空鳥瞰臺北城市的異域感，到貓空來尋幽訪勝泡茶放空。

觀傳局也歡迎中南部朋友組團來台北一、二日遊，結合旅行社及旅宿業設計的體驗遊程，感受貓空山城風味；同時觀傳局也設置3個創意打卡點，自110年1月4日起至110年8月31日止，凡於「走靜貓空」打卡點拍照上傳個人臉書成功者，可享「貓空休閒產業社區發展協會」統整32個商家所提供的優惠。 觀傳局強調，2021年觀傳局也已推出貓空觀光年曆，以及貓空商圈遊程建議，敬請民眾關注台北旅遊網、現在玩台北app，各項活動參加辦法及商圈優惠活動將不斷地更新於活動網頁，詳情可上台北旅遊網或活動官網查詢。

2021年由觀光傳播局整合動物園（大貓熊）、貓空纜車、及貓空的三貓觀光軸線，由山下貫穿整個大貓空地區，包括指南宮、忠順廟、樟山寺等宗教力，以及老泉里的優人神鼓山上劇場的文化力，木柵鐵觀音茶區的青年農民、茶山上的茶坊茶餐廳、貓空的商圈等在地力，將各單位所舉辦的活動，及商圈優惠，進行整體行銷，期待這座位於臺北市城南的山城小鎮，能真正成為國內外觀光客散策休閒的優先選擇。

(中時 )