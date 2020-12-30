今30日晚間在縣府團隊期待下，「希望之樹」正式亮燈。( 嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁等人也在竹片上寫出對2021年的許願話語。( 嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁等人也在竹片上寫出對2021年的許願話語。( 嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

即將揮別 2020年，迎接 2021 金牛年，嘉義縣政府邀請國際藝術家王文志創作「希望之樹」，今30日晚間在縣府團隊期待下，「希望之樹」正式亮燈，除了點燈祈福，嘉義縣長翁章梁等人也在竹片上寫出對2021年的許願話語。

「希望之樹」以竹材及創意燈籠裝飾大樹，白天表現節慶氣氛，夜間鮮艷繽紛又吸睛，讓縣治地區充滿了濃濃的豐收氣息，點燈儀式由大同國小管弦樂團演出揭開序幕，五彩繽紛燈飾在空曠夜色中閃亮動人，翁章梁帶領團隊祈願2021年要加倍努力，懷著感恩的心，打造嘉義成為農工大縣，讓子弟有工作，大家有錢賺。

王文志指出，嘉縣 18 鄉鎮市，有山有海有平原，他融合了山中竹、海水母和歡樂燈元素，營造出幸福極光的美好家園視覺感受，尤其縣府行政特區就像是嘉縣的家園核心，點亮了這裡，嘉義縣也都亮起來了，所有的希望和願景，都將由「希望之樹」擴散出去。

翁章梁說，今年新冠肺炎讓人類、台灣都籠罩在疫情之下，點亮「希望之樹」，代表著嘉義的希望，嘉義縣政府是帶動嘉義縣進步的原動力，他期勉團隊一定要記得，要給嘉義人希望。

(中時 )