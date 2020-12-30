蘆洲永康公園遊具25日才剛啟用就被家長發現多項設施損壞，其中溜滑梯草皮脫落，疑似是用幾條熱熔膠黏上，民眾質疑「工程便宜行事」憤而po網，大批民眾留言「紙糊工程」、「偷工減料是台灣特色」，新北市議員李倩萍前往會勘，交通局表示，目前已修復遊具。

市議員李倩萍2018年舉行會勘，要求興建永康停車場外，也要整新永康公園的「罐頭遊具」，新建的共融遊具本月25日完工啟用，卻被家長投訴，新遊具有多項設施損壞，民眾檢視溜滑梯上脫落的草皮，赫然發現疑似是用熱溶膠黏上，憤而po上臉書社團「我是蘆洲人」。

該篇貼文吸引近300多位網友關注點讚、百位民眾留言，「廠商安裝方式感覺好敷衍」、「紙糊工程」、「偷工減料是台灣特色」、「做這麼久的工程還這麼粗糙」等種種批評，在地新北市議員也紛紛出來留言表示，將會持續要求區公所、交通局改善。

李倩萍30日表示，她接獲民眾陳情後，立即找來相關單位會勘要求改善，區公所在陳情的第一時間入場移除脫落草皮、標示，目前遊具工程都還在保固內，她除了持續監工外，也會蒐集家長意見納入下次會勘做改善。

交通局則表示，針對民眾質疑溜滑梯草皮脫落疑用熱溶膠部分，廠商回應是採用樹脂黏著劑，未來還會再做調整，壞掉金屬喇叭遊具已重新訂做完成焊接，公園椅鬆動部分也已固定，後續會再跟工程單位研議改造。

(中時 )