陽明山跨年可能降雪，北市交大實施３階段管制。（北市交大提供／吳康瑋台北傳真）

央氣象局發布低溫特報，跨年將受寒流影響，導致氣溫明顯狂降，陽明山更有機會降雪，北市警察局交通警察大隊30日指出，為防止民眾因路面結冰發生行車事故，將依下雪情形實施3階段交通管制，並提醒上山民眾多加留意，車輛行駛至管制點一律須加掛雪鏈。

交大指出，第一階段為陽金公路下雪時，將把二子坪停車場往大屯山助航站口，及陽金公路口等設置管制點，第二階段則為大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪時，將管制陽金公路9K、101甲線2.5K與圍內路口、中湖戰備道與陽金公路口、湖山路與勝利街口、湖山路與中興路口，以及菁山路101巷與新園街口。

交大表示，第三階段管制為陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪時，將會把行義路、格致路等上山、下山路口進行管制，並將車引導往下東勢產業道路下山，行至管制點全程皆須加掛雪鏈。

交大強調，民眾由仰德大道欲進入陽明山區，都需憑「仰德大道通行證」通行，未持「仰德大道通行證」的民眾如行駛替代道路，行至管制點也一律需加掛雪鏈，請民眾耐心配合指示，維持上下山交通安全。

(中時 )