寒流發威，雲林縣北港警分局派員關懷獨居長者與弱勢家庭。（北港警分局提供／張朝欣雲林傳真）

入冬首波寒流30日襲台，氣象局預估此波寒流影響期間有部分地區將出現10度以下低溫，可能對許多長輩、慢性疾病患者造成生命危害，雲林縣北港警分局長顏偉丞啟動關懷措施，指派員警至獨居長者住處設置巡邏箱並致贈棉被等生活用品，提醒長輩們務必要做好禦寒措施。

氣溫斷崖式驟降 醫教5大禦寒保命絕招

顏偉丞表示，雲林縣政府社會處列冊啟動關懷箱的獨居長者，北港警分局所轄北港鎮有6人、水林鄉4人、口湖鄉3人，29日起由各警勤區員警親至家中或以電話關懷，同時到各長青食堂提醒老人家寒流將至，務必做好自身保暖及注意身體狀況。

此外，蔦松派出所所長吳鎮尼等人結合「嘉義天定宮」寒冬送暖，針對縣府列管獨居長者3名及轄內弱勢邊緣戶7名，由員警親至長者住處關懷訪視，並提供棉被等禦寒物品。

顏偉丞指出，秋冬是老人心血管疾病好發季節，尤其老年人因為身體機能逐漸退化，血液循環變得不好，一旦氣溫突然下降，極可能發生心肌梗塞或是腦部中風意外，警分局秉持「氣溫在變，關心不變」理念，請員警關心轄區獨居長者們，讓他們在寒冬中感受社會的溫暖。

(中時 )