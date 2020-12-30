台北市長柯文哲再傳爭議，日前北市府頒發國小模範生獎狀，有家長不滿投訴，指稱獎狀上頒獎人柯文哲名字印的斗大，反而得獎的學生學校、學生姓名卻被僅有一半大小，讓模範生獎狀焦點完全變調走樣。民進黨北市議員陳怡君痛批，「這是小朋友的榮耀而不是柯市長的榮耀，柯文哲好大喜功連小朋友的榮譽都要搶，哀！」，但有網友反酸陳怡君「很難看」。

原來近日有家長在臉書貼文稱，小朋友的獎狀上，柯文哲名字竟然比「台北市政府獎狀」的字還大，對此相當不解。陳怡君今29日在臉書發文痛批，她看了二、三次才看到小朋友名字欄位，柯文哲的名字也比「台北市政府獎狀」的字還大，她認為，這是小朋友的榮耀而不是柯市長的榮耀。

陳怡君說，她相信大家過去從小到大拿到的獎狀，也沒拿過這種市長名字大於得獎人跟頒獎單位的，她痛批，柯文哲好大喜功真的是連小朋友的榮譽都要搶。

對此，網友也是噓聲四起，「不仔細看，還以為是市政府頒給市長獎狀」、「柯真的是沒救了，真的是一個好大喜功的市長」。但也有網友反酸陳怡君「別再跟某簡姓議員一樣為黑而黑了啦...很難看」、「獎狀上各首長名字大於得獎人的排版比比皆是，現在是若柯P則發Q？」。

關於台北市政府頒發給小學模範生的獎狀上，頒獎人柯文哲市長的名字印的超級大，市議員陳怡君表示：看了二、三次才看到小朋友名字欄位，柯文哲的名字也比「台北市政府獎狀」的字還大！這是小朋友的榮耀而不是柯市長的榮耀！相信大家過去從小到大拿到的獎狀也沒... 由中山大同陳怡君發佈於 2020年12月29日 星期二

(中時新聞網)