為提高一般民眾急救訓練，桃園市消防局迴龍分隊隊員蔡擎平自行設計急救教具「隨身C袋」。（迴龍分隊提供／賴佑維桃園傳真）

為提高一般民眾急救訓練，桃園市消防局迴龍分隊隊員蔡擎平自行設計急救教具「隨身C袋」，外型雖是環保袋功能，但印製生命之鍊第二環｢盡早CPR｣與第三環｢盡早電擊｣的急救資訊，還設置耐壓的心型氣囊，並有AED電極貼片的黏貼位置，實用又特別。

迴龍分隊指出，該急救教具將生命之鍊第二環｢盡早CPR｣與第三環｢盡早電擊｣的急救資訊分別印製於環保袋的正反面，由於該環保袋採用可收納的類型，因此在收納後的正面設計有急救口訣標語「叫叫壓電，生命回電」以供操作者記憶。

特別的是在正面的心形圖案上設置經過耐壓測試的心型氣囊，以供在進行CPR壓胸訓練時，每個人都能有專屬的練習體驗。另外正面還有AED電極貼片的黏貼位置供操作者記憶。

袋子背面的部分則是以AED電擊器的圖樣來呈現，主要重點有電源鍵、心電圖、電擊鈕與插頭接線。AED電擊器強調即使未接受過訓練的人員也能夠正確使用，只要會開機或打開電源即可，主要是因為AED能夠提供語音來指示操作者正確使用；猝死患者經由AED電擊進行整律，將心臟雜亂的電氣活動整律電平歸零後，旁人立即給予患者高品質CPR，便有機會讓患者跳回正常心律的過程，讓學習者能清楚明瞭的理解AED的功能。

因隨身C袋是急救與環保袋結合，因此除了學習急救外也能在平時拿來當環保袋，藉此可以讓急救的資訊提高能見度，讓更多人能對於袋子奇特的設計產生好奇，進而學習到急救資訊。而持有者除了本身參與訓練學習外，更可將隨身C袋帶回家中與親朋好友分享學習急救技術，並且透過隨身C袋的心型氣囊就能隨時隨地進行實際壓胸的動作操作，讓CPR能深入社會的每一個角落。

(中時 )