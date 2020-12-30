新北市消防局在新埔捷運站三猿廣場舉行「快閃CO平安宣導員」活動。（新北市消防局提供）

今（30日）起受大陸冷氣團影響，全台氣溫急遽下降，今晚新北市氣溫預估將降至6度，低溫將持續至明年1月1日。新北市消防局為加強防範一氧化碳中毒，今日特地於板橋區新埔捷運站三猿廣場舉行「快閃CO平安宣導員」活動，並結合創意口罩及人形布偶來吸引路過民眾，除提醒大家留意家中長者與小孩的身體狀況，需注意保暖，更強調在家中使用瓦斯爐具及熱水器要注意室內通風，養成習慣，隨時防範一氧化碳中毒危害。

歷次一氧化碳中毒案件多數是使用燃氣熱水器不當導致憾事發生，熱水器之排氣管裝置不當或是將屋外型熱水器裝置於室內廚房、浴室及加裝鐵窗之陽台，稍有不慎，都將因通風不良以致一氧化碳於無形中蓄積釀災。平時除養成室內通風習慣外，應找合格熱水器承裝業施工更換家中熱水器型式（改為強制排氣型）以杜絕後患。

新北市消防局明年1月1日起至9月30日止，也提供新北市民申請熱水器更換及遷移補助，低收入戶最高補助1萬2000元，其他（含中低收入戶）最高補助3000元。有申請需求市民可先電洽附近消防分隊，須經消防單位到府訪查後，如確有一氧化碳中毒潛勢須遷移或更換熱水器者，始得進行更換作業。

(中時 )