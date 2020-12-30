國民黨主席江啟臣今晚在臉書發文指出，昨天嘉義市府與議會通過「若零檢出自治條例失效，嘉義市將提出釋憲」相關議案，他全力支持「嘉義市府」與「市議會」的決定。

「食安健康不容妥協，中央不要霸凌地方。」江啟臣強調，面對行政院一再揚言廢止各地方政府萊劑零檢出的自治條例，我們支持地方政府依法提起行政訴訟、聲請釋憲，共同捍衛人民食安與健康！

江啟臣說，維護食安需要的是中央地方協力，不是對立，中央開放萊豬不但沒有給予地方政府相對的資源，還一再阻止地方政府訂定自治條例管制萊劑維護民眾食安，將民眾健康置於風險中，侵害人民的健康權。

他說，行政院同意所屬的教育部、國防部、警政署、退輔會可以要求學童不吃、國手不吃、警察不吃、榮民不吃，但卻不准地方政府訂定自治條例，維護民眾食安，一再揚言要廢止地方自治條例，標準的只准州官放火、不准百姓點燈，完全執政、完全霸凌！

江啟臣強調，司法院大法官也曾針對地方與中央政府間的爭議，做過解釋，在第738號解釋中已經明言，地方政府可以因地制宜，制定更嚴格的規範來保障在地民眾的基本權利，衛生管理事項是法定地方政府權限，如果中央不能協助地方維護食安，就請尊重地方、尊重憲法！

(中時 )