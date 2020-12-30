交通部30日指出，部長林佳龍29日前往「台灣車輛公司」視察安坑輕軌車體組裝作業，了解鐵道產業國產化初步成果，參與安坑輕軌國產化的供應鏈廠商也都到場。林佳龍現場強調，要把台灣打造成有能力輸出鐵道技術的國家。

交通部說，相較淡海輕軌國產化比例21.5％，安坑輕軌採用國內的車體牆板、空調、電纜、照明、座椅、地板布等，國產化比例高達41.9％。林佳龍會後與廠商代表交流，表示政策明確點火，要先逐步提高軌道建設國產化，長期而言要把台灣打造成有能力輸出鐵道技術的國家。

交通部說，已於2019年成立「交通科技產業會報」，結合產官學界，組成各產業小組平台，讓交通產業政策與商機透過平台充分與各界交流；其中，鐵道產業鏈也組成R-team（Rail-team），建構國家隊，政府也擬定三大策略、九大推動措施，鎖定發展項目及技術、提升國內廠商參與、發展智慧鐵道，朝核心機電大於50％、2026年車輛國產占比達70％為目標努力。

林佳龍表示，交通是台灣的生命線，緊密地把台灣人串聯，政府投入前瞻預算，再加上民間投資，10年約有2兆元投資額，期待57個軌道相關項目，能帶動超過上兆產值。

林佳龍說，鐵道不只有建設及提供服務，而是需要永續發展的產業，因此根要留在台灣，建立國產化、技術要自主，未來就不用受制於人。交通部去年成立交通科技產業會報，12個小組中，R-team是他最重視的一個項目。

林佳龍表示，過去一年多，交通部逐漸建立制度、投入更多資源，包括建立「輕軌系統產業作業指南」讓產業規格化。唯有政策明確、訂出標準跟規格，市場規模才能預期，鼓勵大家投資參與。

交通部也成立「鐵道研究技術認證中心」，目前行政程序已經完成，將在高雄燕巢有整個園區，這裡有很多認證檢驗，讓未來的人才有發展的基礎。特別是產學研、大學法人。林佳龍強調，「沒有人才就沒有鐵道國產化」。

資金方面，交通部表示，也編列「鐵道發展基金」，並通過鐵道產業發展輔助作業要點，準備近百億基金，成立鐵道科專，補助業者、研發創新的法人單位，把車輛、集電弓、轉轍器等基礎維修配電，跟工研院、台車合作，最後希望軟硬結合、系統整合。

最重要的修改採購作業指引，交通部說明，已經完成修改作業，解決資格與規格問題，透過指標性採購案，讓國內供應鏈有機會參與。

(工商 )