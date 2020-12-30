根據台灣民意基金會最新民調，62.5%民眾不滿意萊豬進口，但是總統蔡英文聲望卻僅下滑至52.8%。資深媒體人黃暐瀚直指，民眾對蔡英文的不滿意度，已成功轉移行政院長蘇貞昌身上。

黃暐瀚在政論節目《少康戰情室》指出，民調顯示，不要吃萊豬的都在6、7成，甚至還有超過7成的。可是反對總統蔡英文的不滿意度卻沒有那麼高，看來不想要吃萊豬的，並沒有把氣出到蔡總統身上，不會因為6成反對萊豬、6成就反對蔡總統，看來她成功的轉移切割，轉到行政院長蘇貞昌身上。

黃暐瀚點出，國民黨抗爭萊豬，有硬起來之外，還是必須面對那個問題，當國民黨接受萊牛、而反對萊豬的時候，明年828要進行一個反萊豬公投的時候，國民黨要有那個態度告訴民眾，如果以後有一天再選國民黨時，會是什麼狀況，萊豬、萊牛全部都停嗎？如果國民黨這個事情能夠講清楚，對民進黨的傷害才會更大。

國民黨台北市議員王鴻薇表示，光是農委會的那個標章跟貼紙，就可以出現那麼大的亂子，現在民眾還會相信萊豬進口後，政府真的可以把關嗎？像這樣的問題，不管是對行政院長蘇貞昌、或者對蔡英文來講，通通會反映在施政滿意度上，所以國民黨不用氣餒，不過還是要非常小心。

(中時新聞網)