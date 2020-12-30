大陸女星王麗坤2004年被國際名導徐克選上，演出電視劇《七劍下天山》出道，2009年在林心如製作的古裝劇《美人心計》把壞女人演得極致，演技獲得好評，’讓她工作不斷；幾個月前參加節目《乘風破浪的姐姐》又再受到矚目，近日出席頒獎典禮一席水晶透膚裝大露美背，好身材展露無遺。

王麗坤近年來她也都有戲劇作品，因此無論參加哪種活動都會掀起討論，日前赴澳門出席「第29屆華鼎獎百強電視劇滿意度調查發布盛典」，身穿一襲淡藍色魚尾設計禮服，貼身剪裁將她穠纖合度的身材優勢都顯現出來。

王麗坤近日出席頒獎典禮一席水晶透膚裝大露美背，好身材展露無遺。(圖/ 摘自王麗坤工作室微博)

她的工作室釋出一系列她在現場水池旁的美照，宛如剛游上岸邊的美人魚，而她轉過身才驚見她露出美背，從好身材和保養得宜的臉蛋，完全看不出她已經35歲，根本神凍齡。

而王麗坤從以前就大方展現素顏狀態，妝前妝後幾乎沒太大差距，也讓她長期霸占「素顏女神」的稱號，她先前更在一檔綜藝節目跳水，浮出水面那一刻根本是「出水芙蓉」，皮膚好到網友都相當震驚。

(中時新聞網)