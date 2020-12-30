葉門亞丁機場剛剛發生一起巨大的爆炸事件，已知造成5人死亡、20人受傷。很可能是狙殺葉門新政府成員所犯的恐怖攻擊事件，因為在爆炸發生時，載著葉門政府成員的飛機才剛降落亞丁機場。

俄國衛星網報導，葉門處在內戰狀態，國土被一分之二，葉門官方政府在東半邊，而西部的是胡塞反抗組織(Houthi,也稱青年黨)。葉門新任總統阿卜杜拉布·曼蘇爾·哈迪( Abdrabbuh Mansour Hadi )領導，他不久前在沙烏地阿拉伯的支持下完成職典禮。由於首都沙那現受胡希控制，目前政府設立在西部大城亞丁，成為臨時首都。

消息人士告訴媒體，亞丁機場遇到炸彈攻擊，造成5死20傷，據目擊者的說法，飛機降落後，機場也聽到槍聲。

不過這場恐攻沒有造成新內閣成員的損失，當時他們還沒有下飛機，爆炸地點離這架政府要員的飛機還有一段距離。事件發生後，所有內閣部長轉移到亞丁的臨時總統府。

葉門的內戰至今已有近5年的時間，葉門政府得到了以沙烏地阿拉伯為首的阿拉伯國家軍事聯盟支持，而胡塞組織則有伊朗的支持。

(中時新聞網)