大立光（3008）30日公告2020年第四季法說會擬在元月7日舉行，這次照舊由大立光執行長林恩平主持，著眼於疫情仍未消停，這次的法說會依然選在線上舉行。
大立光今年流年不利，受疫情影響，高階手機銷售受阻，再加上少掉華為訂單挹注，營運迎來逆風，幸拜iPhone 12之賜，營收才得以拉尾盤、連四個月站回50億元關卡，以大立光日前釋出的訊息，12月拉貨動能與11月差不多，法人推估大立光第四季營收有望上看155億元，來到全年新高，不過以今年前11月合併營收510.41億元，仍呈年減8％看來，全年營收恐難翻正。
雖然今年營運光環褪色，不過市場仍對大立光來年的表現寄予厚望，除希望從法說會上獲悉大立光對來年景氣的看法，和新一季的接單動能等相關訊息外，其他包括iPhone拉貨狀況、新廠建廠進度、手機鏡頭技術進展，新年度的資本支出，匯損對今年營運的影響、毛利率的變化，都將會是這次法說會市場關切的焦點。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。