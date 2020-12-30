大立光（3008）30日公告2020年第四季法說會擬在元月7日舉行，這次照舊由大立光執行長林恩平主持，著眼於疫情仍未消停，這次的法說會依然選在線上舉行。

大立光今年流年不利，受疫情影響，高階手機銷售受阻，再加上少掉華為訂單挹注，營運迎來逆風，幸拜iPhone 12之賜，營收才得以拉尾盤、連四個月站回50億元關卡，以大立光日前釋出的訊息，12月拉貨動能與11月差不多，法人推估大立光第四季營收有望上看155億元，來到全年新高，不過以今年前11月合併營收510.41億元，仍呈年減8％看來，全年營收恐難翻正。

雖然今年營運光環褪色，不過市場仍對大立光來年的表現寄予厚望，除希望從法說會上獲悉大立光對來年景氣的看法，和新一季的接單動能等相關訊息外，其他包括iPhone拉貨狀況、新廠建廠進度、手機鏡頭技術進展，新年度的資本支出，匯損對今年營運的影響、毛利率的變化，都將會是這次法說會市場關切的焦點。

(工商 )