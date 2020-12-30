伊林名模殷琦和台中高明精機總經理張仕育結婚2年，目前懷孕7個月，日前和老公接受雜誌專訪。殷琦分享，懷孕期間很幸運，沒有太多不適，倒是「胃口太好」，不僅吃得好、睡得好，現在比懷孕前胖10幾公斤，胸圍也比從前更加豐滿，醫師還叮囑她要控制體重，為了兒子的健康，殷琦也忍痛戒掉手搖飲、鹽酥雞等油炸食物。

殷琦也大讚老公貼心，像是她肚子大不方便剪腳趾甲，老公都會幫她剪，怕她抽筋或腳痠，老公也會主動溫柔的幫她按摩與溫敷腳半小時，也會幫她煲湯補充營養，整個孕期她都沒抽筋過。殷琦說：「不要聽男生『說什麼』，而要看他『做什麼』。」認為愛要用實際行動表現，像她也會幫老公蒸蜆精補身體，還會去市場挑新鮮的蜆回來吐沙後再烹調，體恤老公工作辛苦，替老公補一下。

殷琦婚後重心轉往家庭，她認為不同的身分轉換，也得到不同的成就感。從小受媽媽影響，她練就一手好廚藝，不過常常煮太多，餐餐都像「滿漢全席」，還不小心害老公變胖，她怕老公不健康，慢慢調整適合份量。私下她愛看書、也愛看動漫，尤其超愛《火影忍者》，某次她朋友把她與動漫男主角畫在一起，老公大吃動漫人物的醋，問：「旁邊那男的是誰？」她笑說：「老公真的很可愛」。

殷琦和老公張仕育接受雜誌專訪。（嬰兒與母親雜誌提供）

(中時 )