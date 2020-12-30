獨／教育部再度行文 各級學校赴陸交流得報備

教育部去年11月底委託陸生聯招會首設的「赴陸教育交流活動登錄平台」，近日又再啟動相關作業，有大學教師近日收到教育部來文，學校與師生前往大陸，都必須先進行事前與事後報備。(讀者提供／李侑珊台北傳真)

因疫情等各方面原因影響，兩岸關係已成敵對狀態，教育部去年11月底委託陸生聯招會首設的「赴陸教育交流活動登錄平台」，近日又再啟動相關作業，有大學教師近日收到教育部來文，學校與師生前往大陸，都必須先進行事前與事後報備。

為提醒並協助學校兩岸教育交流活動遵循現行相關法規，並強化學校自我檢覈與內控機制，自108-1起，學生以學校名義組團赴大陸地區之教育交流活動，包含體驗學習、 實習、志工服務、訪問研習、姊妹校交流、教育專題訪問交流、師生交換及其他赴陸交流活動，108年12月1日起須配合填報「赴陸交流活動登陸平台」。

內容提到，鑒於兩岸相關師生交流活動受疫情影響，漸改採線上視訊模式辦理，為利掌握相關交流動態，自本（109）年12月1日起，請各校前往平台進行網路填報，也提到為強化各校內控機制，學校申請赴陸交流前，還得先完成一份自我檢核表。

內容也指出，在通報時間上，需自活動起始日1個月前，到平台完成活動登錄；如有變更，應在事實發生3日內辦理活動變更通報，並在活動完成返台1個月內，至「事後登錄」回報活動概況。

(旺報 )