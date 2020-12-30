網友今凌晨在PTT貼文「 最終版2020最後1天末日上演 血染台灣各處」，表示將組成「血染炸彈去死去死團」，刑事局鎖定恐嚇者IP，約談湯姓、游姓2名網友，傍晚移送台北地檢署複訊。檢察官認為2人帳號均遭盜用，訊後請回2人，檢警另追查PO文恐嚇者。

有網友今凌晨PO文「該結束了，該做個了斷了」、「就讓今年發生這麼多的事，陪同大家一起送葬拔」、「已準備好血刷跨年各舞台，武士刀、蝴蝶刀、藍波刀等全會在這鮮紅舞台上華麗上演」，「並打算現場被警察發現時就同歸于盡」，強調會在「在全台北中南各大知名勝點，佈置安置大規模爆破彈」。

網友並PO文「我們伺機行動時間為12／31早上5點~直到1／1血染全台」，「當場發現我們也不要高興的太早，身上有自爆炸彈等著和各大警方同歸于盡」、「只給妳們1天想好對策」、「GOODbye台灣，這就是你們造成劇烈社會反噬，該是你們死期到來時候..」

刑事局上午發現後立刻主動追查，查出發文者身分，並報請北檢偵辦，檢警已深入調查。

(中時 )