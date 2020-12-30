人妻出血4個月才當媽 婆婆要她「借肚皮再生1個」分單身大伯（翻攝臉書社團 靠北婆婆2.0 ）

一名人妻抱怨讓她氣憤的婆媳問題，她懷孕出血4個月差點流產，好不容易才生出第一胎當媽，夫妻也因為高齡，決定只生1個，婆婆竟然提出要求，「你們可不可以再生一個，分給大伯」。

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」中貼文表示，結婚快10年，有一個孩子，家中有大伯已45歲，可能喜歡同性，所以相親一直沒有下文。這位人妻昨天竟然聽到婆婆與先生通電話說：「說你們要不要再生一個，可以分給你哥哥」，當下她十分傻眼，並透露目前的孩子是好不容易才有的，懷孕出血到第4個月，第五個月才穩定下來，親耳聽到婆婆的想法，覺得不可思議。

人妻還說，「我早就料想到她會有這種想法」，但我跟先生早就打定生1個就好，因為衡量年紀已高，覺得1個最剛好，「只是我聽到很不×，抱怨一下」。

原PO還請教網民的看法，並強調「不論是實際上，名義上分給大伯，我都不想」，先生則回應婆婆「一個就養不飽，帶過」，但還是覺得「會有種幹嘛利用我的肚皮的感覺，人世間無奇不有！」

文章曝光，網友們紛紛留言同情人妻，甚至同情起大伯來，「請婆婆生一個，靠北的婆婆」、「當作沒聽到，不然小孩要怎麼叫」、「想不用付出就有小孩嗎？沒責任感，不道德」，「身體是自己的......自己做主，女人不是生孩子機器」、「去領養啊～而且大伯也沒有說要啊」、「大伯也很苦惱吧」。

(中時新聞網)