原棒學苑-投打體能訓練營移師台東縣東大體中授課，上午的職涯分享講座由費城人球探王金勇替原住民學員開拓視野，飽覽世界青棒新秀的他，鼓勵花東地區的選手們不要小看自己，因為資質條件絕對不輸給拉丁美洲。

王金勇以去年U18世界盃中華隊奪冠為例，強調當時陣容幾乎一半以上是原住民，證明花東的選手只要努力絕對有機會，「我們投手控球很好，變化球也很好，不要覺得都在花東地區都沒人注意到我，我們會慢慢注意。」

王金勇認為拉丁美洲球員和原住民有許多相似之處，無論是開朗的天性和場上的活力，甚至身體律動性和直覺性都不相上下，讓他大力向主管推薦，有時間要到台灣花東地區走一趟，「我們有很多潛力好手，就是需要機會，他說好，會再來觀察。」

原住民族棒球運動棒球發展協會長期關注原鄉地區基層棒球，這次開設原棒學苑-投打體能訓練營，給予花東地區的小選手支援；體能課程邀請到前旅美左投郭泓志協助，這兩天指導花蓮縣玉里高中和台東縣東大體中後，對這裡的球員留下深刻印象，「運動神經一般都很好，個性也都樂天派，如果能給他們一些方向和一些引導的話，希望能從中找到他們自己的路。」

郭泓志在退役後投入身體素質研究的領域，這次也帶來新觀點，讓球員感受到訓練其實可以很快樂，只要認真把時間內規定的課程完成，不一定要6到8小時的土法煉鋼，「我們把它縮成了2小時，但要求給我今天所有的精力。」

旅美道奇隊鄭浩均和富邦悍將隊吳世豪兩位年輕投手合體指導，教授東大體中投手群技術課程，兩人都是台東當地子民，現在回家鄉晉升為講師，鄭浩均笑說看到學員有想起自己以前去上訓練營的感覺，也體認到角色轉變帶來的不同感受，「學弟都很認真在聽我的指導，我有責任給他們最正確的東西。」即將滿22歲的吳世豪則和學員年紀最近，表示自己也是邊教邊學習，還從鄭浩均的授課內容中首次看到美職做法。

野手的打守課程由統一獅老將高國慶領銜，經過下午3小時的訓練，他觀察東大體中有高一、高二的學員潛力不凡。另外也讚嘆這裡的訓練設備完善，雖然遇上寒流影響氣候不佳，但是卻絲毫不用擔心場地問題，因為除了兩個棒球場外，還有室內牛棚和打擊場，「覺得比我們職業隊的好，有好的環境去訓練，才有機會從一顆看起來不起眼的石頭變成鑽石，環境先做好來，就可以磨出更多鑽石。」

原棒學苑-投打體能訓練營。（原棒協提供）

(中時 )