獨》教育部再度行文 各級學校赴陸交流得報備

受疫情等各方面政治因素影響，兩岸關係極凍，教育部在去年11月底，委託陸生聯招會首設「赴陸教育交流活動登錄平台」，近日又再啟動相關作業，有大學教師近日收到教育部來文提醒，各級學校與師生只要前往大陸，都必須進行事前與事後報備。

教育部再度行文，邀情各級學校赴陸交流得報備。(圖／李侑珊傳真)

教育部再度行文，邀情各級學校赴陸交流得報備。(圖／李侑珊傳真)

教育部在公文內表示，來函根據12月24日公文辦理。同時也提到，為提醒並協助學校兩岸教育交流活動遵循現行相關法規，並強化學校自我檢覈與內控機制，自108-1起，學生以學校名義組團赴大陸地區之教育交流活動，包含體驗學習、實習、志工服務、訪問研習、姊妹校交流、教育專題訪問交流、師生交換及其他赴陸交流活動，去年12月1日起須配合填報「赴陸交流活動登陸平台」。

教育部並在內文指出，鑒於兩岸相關師生交流活動受疫情影響，漸改採線上視訊模式辦理，為利掌握相關交流動態，自今年12月1日起，請各校前往該平台進行網路填報。

內文也提到，為強化各校自我檢覈與內控機制，請於填報登錄前，完成自我檢核，公文並有在附件提供檢核表，要求前往大陸1個月前，必須到平台完成活動登錄，檢核表經一級主管簽核後，留存學校；如有變更，應在事實發生3日內辦理活動變更通報，並在活動完成返台1個月內，至「事後登錄」回報活動概況。

內文也特別提到，學生前往大陸，學校應強化督導，不宜刊登涉及違反兩岸條例相關規定之陸方統戰活動資訊；對於學生前往大陸實習或交流，應審慎評估實習機構與內容妥適性，注意活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料，不應有政治目的與政治內容，以及有損我方之尊嚴與立場。

(旺報 )