因應強烈寒流來襲，新竹縣政府30日晚間宣布，位於尖石鄉後山的4所國小，包含新光、石磊、玉峰、秀巒等校，31日調整為中午放學，課程則擇日補課。
新竹縣政府公告如下：
因應強烈寒流來襲，尖石鄉後山四校(新光、石磊、玉峰、秀巒四校)109年12月31日(四)調整為明天中午放學，課程將擇期補課。
一、依據中央氣象局天氣預估，尖石鄉鎮西堡109年12月30日高溫7度，低溫-1度，12月31日高溫6度，低溫-1度。
二、該區道路狹小上下坡度大，若道路下雪或結冰，極易造成車輛打滑之現象，考量師生上學之安全性，本縣尖石鄉後山四校(新光、石磊、玉峰、秀巒國小等四校)109年12月31日(四)調整為明天中午放學，課程另擇期補課。
三、但倘12月31日早上天氣狀況達停止上班及上課基準，本縣後山四校將依天然災害停止上班及上課作業辦法自行決定是否停課一天。
(中時 )
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