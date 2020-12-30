今年各地水情空前嚴峻，桃園市長鄭文燦30日攜手新竹市長林智堅與新竹縣長楊文科前往桃園市平鎮區視察「桃園─新竹備援管線工程進度」，工程現已完成97.77％，預計明年1月底完工實施通水測試，屆時可支援大新竹地區每日20萬噸的水，維持當地生活用水及新竹科學園區產業用水。

石門水庫目前供應桃園、新北及新竹地區用水，水情供應拉警報，幸虧入冬後連日降雨，目前水庫蓄水量已回升至65％左右。由於新竹地區供水吃緊，中央啟動北水南調計畫，自桃園平鎮打造備援管線至新竹地區，由石門水庫跨區調度支援新竹地區用水。

台水公司北區工程處長楊錦池表示，桃園─新竹備援管線工程自桃園平鎮淨水廠出發，一路延伸至新竹明新加壓站，管線總長26.26公里，全線完成率截至12月28日止已達97.77％，平鎮淨水廠內的電動抽水設備也已施作完成，工班將趕在明年1月20日完成主送水管連通，預計1月底能辦理洗管及試運轉作業。

楊錦池坦言，工程自今年6月動工，原先預計在明年3月才能完工，但眼看水情嚴峻，台水便要求工班加緊施工，期間還須克服部分路段地質變化及地下水湧水等問題，總算能趕在明年1月底前完成通水目標，未來將可供應大新竹地區每日20萬噸的用水。

「同舟共濟，用水連通！」桃園市長鄭文燦指出，目前桃竹苗面臨缺水問題，必須攜手一同亢旱，尤其水為國家資源，透過北水南調計畫，新店溪水源可支援板新地區，板新給水廠接著支援桃園地區，再透過桃園─新竹備援管線工程，滿足大新竹地區用水需求。

林智堅表示，新竹地區明年初將進入「減量供水」，民生、企業用水面臨極大壓力，幸虧中央地方攜手合作，相信能大幅紓解地方用水壓力；楊文科則說，這項工程已談了數十年，總算在明年能看見實質成果，造福市民與縣民。

(中時 )