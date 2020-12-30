LG持續拓展台灣家電市場版圖，30日發表LG Styler蒸氣電子衣櫥PLUS版，喊出2021年銷售台數從今年3,500台倍數增長至1萬台，鎖定金字塔頂端消費族群為目標客層，也為LG明年家電業績兩位數成長鋪路。

台灣LG家電事業資深副總經理羅時景指出，2020年台灣LG家電事業銷售業績年成長20％，加計手機事業，年增幅更達20％～25％。家電事業成長最多首推洗衣機年成長25％、冰箱及電視各年成長15％～20％，空氣清淨機及吸塵器等小家電年增幅更超過30％，其中寵物空氣清淨機不管是單層或雙層都賣到缺貨。

羅時景指出，LG今日發表加大容量的蒸氣電子衣櫥，從原本只能放三件衣服加大容量為五件衣服，可分三種行程，快速蒸衣只需20分鐘、還可搭配置入式芳香片，讓衣物回復清新芳香。標準是48分鐘，如果要達成殺菌效果則需時1小時28分鐘，旗艦版售價比舊款多7,000元而為69,900元，2021年銷售台數預計從今年3,500台倍數增加至1萬台。

羅時景表示，LG訂出2021年在台家電事業年成長二成，明年營運成長動能除敲敲門洗衣機外，新增大容量的滾筒洗衣機與乾衣機一體成型的WASH TOWER洗乾衣機、還會首開台灣家電業先例，推出55及65吋兩款不同尺寸的Mini LED電視應戰。

LG指出，LG這次推出蒸氣電子衣櫥高度增加6.5公分，寬度增加13.5公分，可放入五件大型衣服。採用LG獨家的TrueSteamTM蒸氣技術，透過60度天然蒸氣高溫，不須添加任何化學物，可消除99％的細菌病毒，由外到內「蒸」正乾淨。

(工商 )