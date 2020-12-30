利率還要低很久，保戶珍惜手中保單不輕易解約？據保發中心統計，今年前10月壽險保單給付金額近1.49兆元，較去年同期衰退7.8％，是五年來首見衰退，主要是保單解約金減少，可能是保戶沒有更好的資金去處，所以暫時不解約出場。

2020年壽險「放緩腳步」，前11月新契約保費8,347億元，比2019年同期衰退28％，總保費2.82兆元，也衰退9％，主要是儲蓄型保單大幅減少，利變壽險、利變年金銷量都衰退，投資型保單也因為目標到期基金有新的信評規定，今年推不出新的標的，銷量亦比去年大幅衰退。

每年壽險業上兆元的新契約保費，很多都是保戶滿期金或解約金回流，過去六年期儲蓄險期滿後，保戶就會投入新的保單，繼續累積資產，後來則是換成利變壽險，滿六年或七年出場亦相對划算，投資型保單提早獲利了結出場，亦算是保單解約金，因此除了2016年，近年保險解約金都高於滿期金。

今年前10月保險給付累計達1兆4,880億元，比2019年同期衰退7.8％，其中個人壽險給付有1兆1,820億元左右，衰退9.21％，解約金給付比去年同期少約370億元。

2020年保單責任準備金利率二度調降，新台幣保單共降2碼（0.5百分點）、美元保單降了3碼（0.75百分點），新台幣長年期保單責準利率已降到1.5％，三年以下繳費的六年期保單責準利率更是史上首次出現的零利率，保單責準利率創史上新低，長年期保單在今年跌破2％關卡。

等於保戶過去投保的保單，現在看起來都算「高利率保單」，若解約掉，短期內可能再也買不到，所以可能保戶「珍惜」，亦或是也找不到承接資金的新保單，因此今年解約似乎有減少。

另外一個保險金給付減少的原因，可能是短年期儲蓄險到期的高峰已過，今年沒有這麼多短年期保單滿期。

(工商 )