中國人民銀行30日發表「金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法修訂草案徵求意見稿」，在修訂草案適用範圍增加非銀行支付機構、從事網路小額貸款業務的小額貸款公司，以及消費金融公司、貸款公司、銀行理財子公司等從事金融業務的機構。

意見稿指出，金融機構應按照規定建立反洗錢和反恐怖融資內部控制制度，評估機構洗錢和恐怖融資風險，以建立與風險狀況和經營規模相適應的風險管理機制，並搭建反洗錢系統，設立或指定機構配備相應人員，有效履行反洗錢和反恐怖融資義務。

陸媒報導，人民銀行行長易綱曾於6月份召開金融行動特別工作組（FATF）第31屆第3次全會表示，金融行動特別工作組在全球治理體系中發揮著重要作用，在完善反洗錢國際標準、加強反洗錢監管等方面取得積極成果。

易綱曾強調，大陸高度重視反洗錢和反恐怖融資工作，6月份公布已啟動修訂反洗錢法，將反洗錢和反恐怖融資工作，納入國務院金融穩定發展委員會議事日程。

(工商 )