國藥集團新冠滅活疫苗申請上市，該公司總經理曾說有效性100%，向阿聯酋、巴林申請上市時說有效性86%，今天正式申請上市提出3期臨床試驗期中分析資料又變成保護效力79.34%，前後不一的數據令人懷疑。（圖／新華社）

大陸國藥集團中國生物公司今(30)日公佈第3期臨床試驗期中分析資料，保護效力為79.34%，達到世界衛生組織(WHO)疫苗臨床評價標準，已正式向大陸國家國家藥監局提交附條件上市申請，這是大陸首家正式提出上市申請的疫苗。不過，媒體與網路輿論都質疑，國藥曾3次公開其疫苗有效性數據，但每次公布的都不一樣，到底哪一個真的？

據大陸國藥集團中國生物北京公司官網公佈，據3期臨床試驗期中分析資料結果顯示，國藥集團中國生物北京公司新冠病毒滅活疫苗接種後安全性良好，免疫程式2針接種後，疫苗組接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率為99.52%，疫苗針對由新冠病毒感染引起的疾病的保護效力為79.34%，資料結果達到世界衛生組織相關技術標準及國家藥監局印發的《新型冠狀病毒預防用疫苗臨床評價指導原則（試行）》中相關標準要求。國藥集團中國生物北京公司已正式向大陸國家藥監局提交附條件上市申請。

陸媒《財新網》質疑稱，國藥集團中國生物公司未披露這一資料所涉及的臨床試驗的地點、入組人員數量、年齡段、期中檢驗節點感染者人數等資料，上市時間仍不明朗，但有關產能部署和接種規劃已經開始佈局。

更直接且尖銳的網上評論表示，國藥集團的新冠滅活疫苗公司老總說有效性100%，向阿聯酋、巴林申請上市時說有效性86%，今天向大陸藥監申請上市報的3期臨床試驗期中分析資料是保護效力79.34%——都能精確到小數點後兩位數，但是有多少試驗物件、多少人感染、分組情況、有何副作用，卻一概秘而不宣，啟人疑竇。

大陸媒體記者也在微博上指出，國藥疫苗出現兩個前後不一的資料，疫苗有效性到底是79.34%還是86%？該公司曾在12月9日提供給阿聯酋疫苗時公佈國藥疫苗具有86％的抗病毒效果，批准註冊上市。但是，今天卻又公布3期臨床試驗期中資料，有效為79.34%，「國藥集團北京公司為何會在這款疫苗上市前公佈期中資料」？這麼多數據到底哪一個是真的？

(中時新聞網)