鴻海（2317）旗下工業富聯規畫在中國衡陽打造首座智造谷，經多年籌畫，「工業富聯衡陽智造谷」終於在近日開幕！這座有全中國首座燈塔工廠之稱的科普教育基地號稱只要花40分鐘，即可一窺工業黑科技如何改變人類未來！

座落於於衡陽巿白沙洲工業園區的工業富聯衡陽智造谷近日開幕，除具有承接粵港澳大灣區產業轉移之地理和戰略優勢，其初期公開項目包括「未來智造體驗中心」、「工業互聯網學院」和「高端製造產業基地」三個主場館也備受矚目，工業富聯指出，其中最具特色的全開放式微型燈塔工廠，特別將研究開發、應用示範、人才培養、創新創業等四項功能納入其中，再透過沉浸式操作體驗，真實呈現智慧製造場景與生態環境。

其中「未來智造體驗中心」，算是衡陽智造谷的最大亮點，規畫以具備尖端科技的智慧製造體驗館及以科普教育為主的趣味生活科技館為兩大主軸。位於一樓的智慧製造體驗館設有全球智造戰略展廳、工業互聯網體驗區、智能製造展區，還有新技術、新工藝、新設備展區，以及工業機器人應用及人工智能展區等五大區域，延續工業富聯【智能製造+工業互聯網】雙輪驅動戰略，充份展示出未來智造發展方向。

二樓的趣味生活科技館則可細分為創新教育體驗區、智慧生活體驗區、虛擬空間體驗區及人機互動體驗區。在這裡消費者可以自由體驗AR、VR、機器人餐廳、機器人兵乓球等各類互動場景，無論是幼兒、中小學生都可以找到適合的個人天地。設置趣味生活科技館的目的希望透過集娛樂、教育、體驗為一體的科普教育場域推廣智慧製造，讓孩童從啟蒙階段就站在未來工業的角度連結一切，探索未知領域，以創造未來更多可能。

工業富聯指出，消費行為的改變直接影響生產者的策略布局，工廠在未來將不再只是由大型設備堆砌而成的機械空間，消費者對產品的追求也不再是千篇一律的大眾化。「高端製造產業基地」可承接體驗中心的訂單或服務需求，進行產品客製化、工廠訂製化，針對千行百業的個別需要後，透過上雲、上平台等智慧化改造過程，滿足客戶差異化、高效能生產的細膩需求。

科技發展光速前進，符合未來需要的人才必不可少。「工業互聯網學院」的成立旨在孵育高端經營及技術人才。為此，學院還計畫向當地中小學輸出智慧製造的整體科普性教育方案，為未來智造人才的培育及傳承，打下堅實基礎。

工業富聯表示，衡陽智造谷將扮演未來工廠孵化器的角色，透過多地多點智能谷的打造，運用產品技術、商業模式以及機制的創新，開啟產品和服務的訂製模式，持續透過個性化、客製化方案的智慧技術輸出，以智能製造+工業互聯+5G應用為基礎，打造O2O聯合生態網，由線上推進工業互聯網、線下推動智慧製造，從而形成新的業態，推動萬物互聯的全智慧化社會加速到來。

(工商 )