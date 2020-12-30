國民黨依網路資料公布「2020民進黨政府十大失政」，被民進黨反嗆「國民黨連解讀網路輿情都不會；文傳會主委王育敏，我教你怎麼解讀網路輿情。」國民黨發言人盧宸緯反擊蔡總統應落實2016年就任總統時「傾聽民意」的承諾；文傳會新媒體部主任張智瑋也在臉書發文「蔡主席，您的幕僚對大數據的錯讀，將會影響您對國政的判斷，慎之！慎之！」並舉蘇貞昌買漫畫報統編為例，反諷「蔡主席需要更專業的大數據判斷」。

盧宸緯表示，蔡總統和民進黨可能忘記了，蔡總統在 2016年1月16日開票結束後當晚的國際記者會中，信誓旦旦的表示，選舉結果是在告訴她，「人民期待一個更願意傾聽民意的政府」。

她說，但今日民進黨對於民眾在如「開放萊豬」、「口罩之亂」等政策高達百萬的憤怒數，卻選擇刻意「漠視」，並試圖以「指導糾正」的高姿態轉移焦點，實在與蔡總統自2016年上任起想要建構的「傾聽民意」形象落差太大。

盧宸緯表示，蔡政府執政至今即將屆滿五年，建議蔡政府與民進黨應該盡早鼓起勇氣，勇於正視、面對民眾所表達出的憤怒值，至少從執政的第五年開始，確實來落實「傾聽民意」，這才是人民期待看到的負責任的政府。

張智瑋則指出，大數據的重點是要看見趨勢，如果把大數據過度切割，將「大數據」變成「小數據」，看不見趨勢造成「見樹不見林」，不但讓數據呈現失去意義，更會造成錯讀誤判。

他說，民進黨應該要很清楚，不論從民調，或是社群大數據的統計，從8 月 28日開始，錯誤的施政，如：開放萊豬進口；連續的造假事件：如皇家牛肉麵、信功肉品；無止盡的統編之亂，民眾對政府的反感是與日俱增，從大數據系統來看也未見止血的跡象。

蔡主席的幕僚，卻是用口罩之亂有2億的讚數來為民進黨辯駁，這就是對大數據的錯讀誤判。這樣的解讀方式蒙蔽蔡主席雙眼，讓總統誤判國情，不是害到民進黨，是害到國家的整體利益。

「蔡主席需要更專業的大數據判斷。」張智瑋說，在臉書大數據的統計，讚數不能反映民眾的心情，因為按讚是預設，「讚」大於「其他心情」符號是常態，讚也被部分使用者作為「已讀」的表示，讚數基本上只能反應聲量，不能反應民眾的感受。

他說，以蘇貞昌院長買漫畫報統編為例，搜尋當日臉書關於蘇貞昌的關鍵字，按讚的比例高達72％，難道是因為民眾覺得「蘇貞昌」報統編很讚嗎？當天也只有11％左右的憤怒，難道是解讀，只有11％的民眾對於「蘇院長報統編」感到憤怒嗎？當然不是！經驗上，民眾對於單一事件按下憤怒的比例百分之1都不到，而「蘇院長報統編」能達到 11％就知道這是民意憤怒爆表。

張智瑋強調，民進黨作為執政黨，掌握國會多數，完全執政就該完全負責。所有對於政府的不滿與憤怒，都是對著執政的作為而來，如果沒有承擔民意的勇氣，凡事都怪在野黨，都是別人的錯，還是別執政了吧！

(中時 )