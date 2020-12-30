美豬將於元旦開放進口，萊豬進口進入倒數，但中央對於是否標示「萊豬」、「非萊豬」沒有統一做法，台灣更掀起「標章之亂」！國民黨台北市議員徐巧芯今(30日)在臉書再度砲轟，「一個政府好幾個制度，這該叫民眾如何是好？」

徐巧芯在臉書寫下，萊豬還沒進口，「台灣豬」的標章已搞得一團亂，一個政府好幾個制度，畜產處可透過簽切結取得，但衛福部的只要上網下載就有，兩個還長得差不多，這該叫民眾如何是好？

徐巧芯直言，經過詢問台北市政府相關對策，得到回覆表示未來會積極做「源頭管理」，要求肉品進口商自主檢驗萊劑含量，提供下游數據予以表示，並對民眾公開揭露資訊。她並附上官方公文作證。

徐巧芯認為比起貼一大堆隨手可得的台灣豬貼紙，完整的檢驗報告更有參考價值，因此提供給明年不想吃到萊豬的朋友們參考。

而針對萊豬標章，網友認為「不用搞甚麼貼紙，努力稽核就可以了」、「管他貼什麼豬標籤，不吃才是王道」、「台灣雖有政府卻像無頭蒼蠅一樣如此不堪」。

(中時新聞網)