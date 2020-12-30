基隆跨年晚會取消民眾入場 改採線上直播 20:122020/12/30 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市政府30日宣布，跨年晚會取消民眾入場，改採線上轉播方式進行。（陳彩玲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市政府30日宣布，跨年晚會取消民眾入場，改採線上轉播方式進行，市長林右昌表示，「以民眾健康為主，防疫為重」。 基隆市12月31日跨年晚會依原訂流程進行，照常施放煙火，但取消民眾進場觀賞表演，改採線上轉播方式進行，林右昌指出，因寒流來襲天氣寒冷，同時以防疫優先，提高防疫標準，取消民眾入場，並感謝投入跨年晚會的所有工作夥伴，希望所有的市民能平安健康在家跨年，迎接新的一年。 阿妹跨年演唱登記人次破7萬 台東縣政府嚴陣以待 愛買防疫優先 水湳店取消跨年戶外市集 (中時 ) #跨年晚會 #民眾 #入場 #改採 #進行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮深夜強風樹倒電線落 跨年舞台加強防風設備 14:242020/12/30 生活 雪梨跨年仍放煙火秀 要觀眾電視前倒數 13:092020/12/30 國際 遠傳5G助攻 玩轉台北跨年晚會 04:102020/12/30 時尚消費 跨年迎曙光遍地開花 觀光局要求強化防疫 15:122020/12/30 生活 跨年防疫 台東高雄嚴陣以待 04:102020/12/30 地方新聞 史上第一回 市長叫大家不要去跨年晚會 11:272020/12/30 生活 台中跨年中央公園盛大舉行 「交管地圖」看這裡 11:152020/12/30 社會 屏縣跨年晚會 防疫優先限制2萬人入場 19:302020/12/30 寶島 阿妹跨年演唱會出現賣門票詐騙 縣府澄清活動免費 12:512020/12/30 生活 台北市跨年晚會反恐精銳盡出 千名警力與防爆犬進行維安 12:172020/12/30 社會 李榮浩隔空與楊丞琳倒數迎新 04:102020/12/30 娛樂新聞 生活熱門新聞 英國變種病毒入侵 陳時中宣布：元旦起鎖國一個月 - 生活 王應傑愛子練跑猝逝 醫揭猝死前兆：多數人都無自覺 - 生活 貨車國道上禮讓「紅斑馬」遭開單 網一看過程怒：你中警察的計了 - 生活 基隆、桃園、台中、台南跨年晚會改線上直播 北市明早決定是否跟進 - 生活 最強寒流來襲！低溫5度迎跨年 氣象專家：這天起才會回暖 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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