基隆市政府30日宣布，跨年晚會取消民眾入場，改採線上轉播方式進行，市長林右昌表示，「以民眾健康為主，防疫為重」。

基隆市12月31日跨年晚會依原訂流程進行，照常施放煙火，但取消民眾進場觀賞表演，改採線上轉播方式進行，林右昌指出，因寒流來襲天氣寒冷，同時以防疫優先，提高防疫標準，取消民眾入場，並感謝投入跨年晚會的所有工作夥伴，希望所有的市民能平安健康在家跨年，迎接新的一年。

(中時 )