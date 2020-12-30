林嘉俐向劇中兒子薛仕凌道別。（台視提供）

薛仕凌劇中病重離世。（台視提供）

台視八點檔《生生世世》進入高潮，薛仕凌飾演的「玉樹」飽受病魔所苦，30日劇情中玉樹病逝，家人為他換上最後一套衣服後，輪流到身旁輕聲道別。薛仕凌雙眼緊閉毫無一絲氣息，詮釋死亡傳神到位，他表示：「我盡量把氣憋住，因為大家的情緒很重，盡量不干擾其他人演出。但憋氣好累！那時候心裡一直在想，你們能不能好好講話，不要再哭了啦！憋到覺得快腦缺氧了。」他躺在床上演出逼真的往生狀態，除了放空，也順便聽聽大家想跟玉樹說些甚麼，「連好久不見的爸爸跟妹妹都回來了、很感人」。

林嘉俐不捨表示：「雖然和仕凌是因為拍戲才認識，但自第一場母子戲，我們的情感就很迅速連結起來，所以當拍到他要離開，自己的情緒非常難過。」米可白也表示：「玉樹離開之後，到片場都覺得很落寞，心情受到影響。」

林嘉俐透露拍戲期間，大家無意間建立起一個默契，每當有人拍完悲傷、憤怒等高強度的戲時，對手演員會拍拍肩膀或給予擁抱，給彼此支持打氣，有助於情緒很快轉換，她表示：「這真的很難得，所以太喜歡和他們這群演員互動了。」米可白也很感謝演員間互相照顧，尤其薛仕凌，她大讚：「因為我們演夫妻要培養一些感情，他都會主動來跟我聊天分享一些事情。如果外景天色太黑，他也會守護我到廁所。也常幫我準備早餐，還有他自己現榨檸檬汁、天氣冷就是熱咖啡，真的很貼心。」

薛仕凌開拍前已拿到幾乎完整劇本，與導演討論後，刻意設計一些動作，讓外表看來體弱，但其實真正原因是生病才導致如此。他透露後期病容的姿態，也靠化妝師幫了大忙。拍攝至今已過了將近一年，他已經可以抽離角色，好好當個觀眾一起欣賞戲劇，對於角色今晚就要跟觀眾告別，他感性表示：「謝謝大家選擇《生生世世》作為陪伴。」

林嘉俐直言面對生命的來來去去，不悲傷是不可能的，只能用時間消化，她以佛教中稱死亡為「往生」來面對生命的消逝，「往生就是往一段新的生命開始，是對亡者的祝福，其實就跟《生生世世》一樣，在一段段人生中學習如何送往迎來」，她進一步解釋，在人生中就要把握機會，對周遭人好好的道感恩、道愛、道歉，最後才能好好的道別。

(中時 )