立法院於30日三讀通過《所得稅額基本條例修正案》，個人未上市櫃股票交易所得列入最低稅負制課稅。

資誠(PwC)家族企業暨財富傳承服務會計師洪連盛指出，未上市櫃股票為未上市、未上櫃且未登錄興櫃股票，包含新股權利證書、股款繳納憑證及表明其權利之證書等。

有關高風險新創事業公司的適用範圍與資格條件等，洪連盛表示，將由財政部與經濟部訂定辦法，若參考現行產創條例23-2條子法規定義，需符合三大條件，首先是技術、創意或商業模式具創新性及發展性。第二是提供目標市場解決方案或創造需求。第三為開發之產品、勞務或服務，具市場化之潛力。

洪連盛認為，修法影響對象主要是家族控股公司、投資公司的股東等，因個人持股控股化的稅負成本將會大增，他建議，企業要盤點未上市櫃股權狀況評估潛在稅負影響，並善用基本所得稅額每年670萬元免稅額度，分年買賣，進行必要的股權架構調整。

(工商 )