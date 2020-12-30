東森電視電影《競技青春》講述電競選手追求夢想的熱血故事，29日於健行科技大學校舉行試映座談會，主演張捷、梁以辰、邱昊奇、詹宛儒等出席。為詮釋電競選手，劇組包下電競館給演員特訓，梁以辰還練到頭暈想吐，不過初為人父的張捷笑說，要是比難度，「絕對是奶爸，帶小孩真的很辛苦，跟演戲完全是不同Level！。」

昨現場播放片花，張捷劇中化身電競陪玩員，裝成女生用超嗲嗓音陪男生玩電競；梁以辰過去以「狼人殺」節目走紅，她認為「電競跟狼人殺都要瘋狂動腦，反應都要很快」，但電競還考驗團隊合作跟默契，其實都不簡單。

邱昊奇劇中跟張捷、梁以辰分道揚鑣，到後來還互相敵對，他坦言過去有類似經歷，「我以前練街舞的時候，我是最早離開團隊的人，開始去幫人伴舞、接商業活動等等。當時的成員都不太能諒解，但過了三、五年，大家都步入社會之後，他們反而開始理解我。」讓他演出時很有感觸，藉此修補當年遺憾感覺。

詹宛儒則飾演張捷的迷妹，每次一見到對方都要眼冒粉紅泡泡，她笑說「我在戲裡要不斷追著張捷，或是跟他要簽名、問他各種問題等等。」。張捷則吐槽她只有戲裡是小迷妹，一喊卡她就秒變回自己，連眼神都完全不一樣。梁以辰還笑說戲外反而是她在撩詹宛儒，「因為她很嬌小，我就試著抱看看，結果我竟然可以公主抱她！」

(中時 )