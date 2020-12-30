據中共軍方的演習通知，從12月30日到明年1月7日，南中國海的多個地區將畫為禁制區，觀察家猜測，山東號航空母艦也會參與演習，可能會進行夜航與夜間起降的練習。

防衛世界(Defense World)報導，中央電視台星期一曾報導，山東號在前陣子出發離開渤海灣時，就進行了一系列測試演習，包括夜間離港、在狹窄水道航行，海上搜救和戰損管理。

目前山東號在海南島三亞海軍基地，也曾被附近的渡假旅客所拍到，這艘新的航空母艦應該還會進行其他的測試。

一位不願透露姓名的專家說：「夜間演習表明山東號正在取得全天候作戰的能力，目前不會公開，但不久之後，我們將會看到官方提供的山東號夜間戰鬥機的起降畫面。」

中共航空母艦目前的主力艦載戰機是殲-15，體型與Su-33相似，主翼可折，起落架也有強化。殲-15應該還有其他變體，包括一種擔任電子作戰的版本，類似美國的EA-18G。除戰鬥機以外，山東號還有直升機擔任運輸與預警功能。

中共還在研發第3艘航空母艦003號，它將具備起飛彈射器，可以起飛更大型的飛機，包括運輸機與空中預警機，003號航空母艦可能在明年就會明朗化。

(中時新聞網)