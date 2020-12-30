紛亂的2020年，立刻就要走入歷史。英國《BBC中文網》推出全長近8分鐘的「2020年度世界大事回顧」影片，細數今年發生的重大國際新聞，包括新冠疫情肆虐全球等。其中，台灣總統蔡英文以破紀錄票數連任、前高雄市長韓國瑜罷免案過關、中天電視台換照失敗都被列入，影片中也能看到前總統李登輝逝世的消息。

2020年度世界大事回顧－ BBC News 中文

BBC的影片以新冠病毒釀成全球大流行作為開端，談到大陸武漢封城，疫情蔓延各地，各國確診人數攀升，相繼祭出封城、鎖國等政策，疫情也奪走許多寶貴生命，並造成嚴重經濟損失。

至於涉台部分，包括在1分32秒時報導蔡英文以壓倒性票數成功連任、1分40秒稱韓國瑜遭罷免，以及3分5秒時報導，中天新聞台換照失敗，12月12日正式停播。

影片近入尾聲時，透過黑白畫面緬懷今年離世的重要人物，包括NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）、阿根廷足球名將馬拉度納、台灣前總統李登輝、新冠肺炎「吹哨者」大陸醫生李文亮等。

在回顧影片中，也提到中印邊界衝突、美國佛洛伊德之死引爆反種族歧視示威浪潮、香港實施《國安法》、日本首相安倍晉三卸任、全球最大貿易協定《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）完成簽署、美中互關領事館、北韓炸毀開城的朝韓聯絡辦公室、貝魯特大爆炸、英國脫歐、拜登當選美國總統等喧騰一時的國際大事。

(中時 )