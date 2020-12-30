衛生福利部對於桃園療養院於本109年全年度執行法務部廉政署、衛福部政風處所交付各項廉政作為及工作執行成效給予肯定，並請桃療在明年度持續積極執行廉政防貪業務工作，積極推動偏鄉學校、弱勢學童廉潔教育及企業誠信廉政宣導、以增進廉政效益及強化廉能創新的核心價值。

衛福部於24日召開109年度廉政會報，由薛政務次長瑞元主持，一級主管以上人員及健保署、疾管署、食藥署、國健署、社家署等機關首長共同與會參加；另邀請國立政治大學公共行政系廖副教授興中擔任外聘委員，共同參與衛福部廉政事務的討論並提供建言，作為未來推動廉政工作之參據。

該廉政會議由政風處針對109年上級機關重要廉政工作指示及廉政法規修訂、廉政業務執行情形等進行工作報告，並安排防疫期間政風協助防疫作為專題報告。廖副教授建議未來可留意因應疫情所辦理之緊急採購案件，應注意採購過程應透明化、公開化，減少外界之疑慮。

衛生福利部薛瑞元表示，透過廉政會報可使本部及部屬各機關（構）主管能與專家、學者共同參與廉政事務的討論溝通，並且廣納建言，建立預防機制，以先期進行風險控管，強化各項廉能法令，與各單位建立防貪合作關係，防止弊端發生。

該廉政會報除檢視衛生福利部109年度防貪、反貪及肅貪等工作推動情形外，會中並決議請食品藥物管理署加強嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間「藥品供應管理原則及藥品分配不均之處理指引」規範之宣導，以及請本部所屬機關(健保署、疾管署、食藥署、國健署、社家署)適時結合對所轄業者之管理、輔導或監督時機，舉辦企業誠信與倫理議題座談會。廖副教授建議辦理方向可參考其他公務機關曾針對食品、醫材等業者所辦理企業誠信座談會之經驗，同時亦可將非營利組織、非政府組織等納入考量。該項建議，將列入明年辦理座談會的重要參考，讓民間公司企業與政府部門共同為國家的廉潔與透明一起努力。

(中時 )