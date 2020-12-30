大同歷經市場派和公司派的「五年大戰」，好不容易在10月21日落幕，並由林文淵接任董事長，但上任短短50天，林文淵又丟出閃辭震撼彈，改由他過去在台苯經營權保衛戰的對手盧明光接任。原來，一向水火不容的「大同最強媳婦」林郭文艷和大股東王光祥（三圓建設董事長、總統蔡英文表哥）、鄭文逸，早在四個多月前就開始化解敵意，在林文淵上任不久後，雙方更達成撤換的共識。

至於林文淵「被閃辭」的原因，外界眾說紛紜，甚至傳出他背後的金主「台鋼集團」（台鋼）出清大同股票，王光祥、鄭文逸才有恃無恐，決定換將，排除台鋼勢力潛伏大同的隱憂。事實上，除了台鋼的因素外，林文淵與王光祥等大股東也一直存在著矛盾。

11月2日林文淵正式接任董事長後，包括總經理、財務長人選都由他一手主導，顯示大股東確實對其相當尊重與禮遇。不過，接下來發生經營團隊以毫不相干的「競業禁止條款」力阻王光祥接任尚志資產董座，以及林文淵欽點的總經理人選，被前董事長林郭文艷直接爆出私德問題，甚至傳聞林文淵用力對前朝「查帳」，種種事件都讓大股東們對林文淵的信任逐漸動搖，不滿也快速累積。

此外，消息指出林文淵對外一再宣示其「主導權」，讓大股東相當不滿，甚至開始質疑他只是「空手道」，卻毫不尊重擁有多數股權的股東，也坐實了先前不少人警告鄭、王要提防被人「整碗捧去」的說法。

林文淵的行事作風強勢，埋下他被請辭的伏筆，但真正壓垮他的最後一根稻草，卻是與林文淵互動密切的台鋼集團。林文淵現為台苯董事長，台鋼是台苯與友訊的最大股東，李勝琛律師還為台苯董事、高雄銀行董事、友訊獨董，就是有如此關係，因此為外界判讀為「台鋼勢力進去大同」。

《鏡周刊》報導，知情人士透露，自從大同10月21日變天後，不乏獲利了結的大股東，股權分布的板塊也因此持續變化，直到上個月，大股東王光祥、鄭文逸等人才在政界友人的提醒下，開始起了戒心，「觀察這段期間主力進出變化，承接大同股票的券商都位在中南部，難免讓人聯想林文淵過去在中鋼時期所打下的金主人脈，而且11月起，市場甚至傳開台鋼已進場買股，這讓大同的董事、大股東們都相當擔心。」

為了防堵台鋼集團，王光祥回頭找昔日的對手、在大同仍握有一董一獨董的林郭文艷合作。對此，王光祥友人說，「王光祥先向林郭文艷提出更換董事長的想法，林郭文艷才透過獨董王金來，找到半退休的盧明光重出江湖，12月初，3人見面深談，大局才算真正底定。」

(中時新聞網)