香港今(30日)再多4名新冠肺炎確診病人離世，累積至今共有147人因新冠肺炎離世。

香港醫院管理局總行政經理何婉霞公布，伊利沙伯醫院1名63歲男長期病患11月27日因中風入院，院方篩查後發現其確診，安排入院治療。惟其病情持續惡化，今早11時13分病逝。

此外，明愛醫院一名79歲有長期病患的女病人於本月18日因盆骨骨折及發燒入住明愛醫院接受治療，其後確診新冠肺炎後，病人情況持續惡化，延至今晨1時10分離世，死者生前居於長沙灣元州邨元泰樓。

香港北區醫院一名居於大埔廣福邨廣智樓的59歲女病人因發燒、氣促和失去味覺等徵狀，本月5日到大埔那打素醫院急症室求診，確診新冠肺炎後轉至內科隔離病房接受治療，病人情況持續惡化，本月6日轉送北區醫院深切治療部，期間一直需要呼吸機協助呼吸，病人最後延至今晨4時5分離世。

聯合醫院一名89歲有末期病患女病人，本月24日因氣促入院接受治療，其後確診。由於病人情況持續惡化，延至今日下午4時58分離世，死者是爆疫的2D病房病人，該病房群組已累計有3名確診病人死亡。

連同上述4名病人，至今共有147名確診病人離世。

(中時 )