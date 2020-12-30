台中市長盧秀燕30日晚間宣布，跨年晚會、元旦升旗改為線上直播，不開放民眾到水湳中央公園、大里仁化公園雙主場入場觀看。

配合總統府取消元旦升旗民眾觀禮，改為線上直播，台中市府今晚宣布，台中與總統府標準一致，台中跨年晚會水湳中央公園場改為線上直播，取消民眾入場；大里仁化公園場跨年晚會取消；市府元旦升旗也改為線上直播，取消民眾入場觀禮，避免人潮群聚，呼籲民眾在家觀賞直播，能防疫又能保暖，安全又溫馨。

新聞局長黃國瑋表示，因應30日疫情最新情形，防疫措施滾動式檢討，中市府今晚緊急召開應變會議研商，會中決議安全是首要考量，中市府必須以最高標準審慎戒備，決定台中跨年水湳中央公園場取消民眾入場，改採線上直播；大里仁化公園場取消；市府元旦升旗典禮改為線上直播，取消民眾到場，改為線上直播，民眾仍可透過原訂各轉播平台收看活動進行。

另一方面，中央氣象局發布低溫特報，寒流30日南下，從北到南氣溫急遽下降，且越晚越冷，30、31日大台中地區可能處在10度低溫以下，全台16縣市皆屬於「非常寒冷」的橙色燈號。一直到元旦白天起漸漸回溫，呼籲民眾要注意保暖

，並鼓勵跨年夜民眾可以在家與家人看直播，溫馨跨年。

繼基隆、針對近日國內爆發本土病例及英國變種病毒入侵台灣，為防堵疫情，盧秀燕上午表示，寒流來了，跨年晚會大家多多待在家裡，吃吃東西看看直播，這樣也是安全又不錯的跨年，歡樂迎2021年。

(中時 )