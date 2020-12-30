撐不到就職 路州眾議員染疫亡 20:502020/12/30 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共和黨路易斯安納州新科眾議員雷特勞(Luke Letlow)，12月初才經過決選辛苦勝出，豈料18日宣布確診感染新冠肺炎，原本居家隔離但之後病情惡化住院，撐不到2021年1月3日宣誓就職，發言人29日證實雷特勞病逝，年僅41歲，也成為美國首位染疫病故的國會議員。 罵阿中無恥舔美賣台 網友被訴 美聯邦眾議員當選人染疫不治 國會第一人 (工商 ) #眾議員 #染疫 #雷特 #就職 #路州 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 托嬰中心未告知已有幼童感染 1歲女嬰腸病毒「全身水泡體無完膚」 15:172020/12/30 社會 悲慘新年 變種病毒擴散 2大國愛侶跨年夜最激情大事被禁了 17:362020/12/30 國際 印巴首見感染英變種病毒 04:102020/12/30 兩岸要聞 雪梨跨年仍放煙火秀 要觀眾電視前倒數 13:092020/12/30 國際 美智庫促兩岸 建訊號傳遞機制 04:102020/12/30 兩岸要聞 《國際社會》韓國監獄疫情嚴峻 獄友人人自危 11:422020/12/30 財經 《傳產》優企趁疫加速過彎 北市辦公撐住不跌 11:592020/12/30 財經 英逾4萬染疫才24小時 單日確診又破5萬 09:232020/12/30 國際 武漢實際染疫恐是官方數據10倍 陸研究透露關鍵了 13:012020/12/30 國際 狂風吹倒路樹 台南永康路樹倒塌無人車損傷 11:442020/12/30 生活 虱目魚加工添創意 找出台南新「虱」路 18:172020/12/30 寶島 財經熱門新聞 中歐簽投資協定 老美慘輸？ 27國只有1國想起拜登 - 財經 歷時7年 中歐貿易協定 宣布完成談判 - 財經 - 工商 外資倒貨1整年 台股更兇猛 背後原因曝光 - 要聞 大同董座被請辭內幕曝光 竟是總統表哥、最強媳婦聯手 - 財經 大陸不要了！ 澳1礦產上月出口量 按年急崩近8成 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。