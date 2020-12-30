共和黨路易斯安納州新科眾議員雷特勞(Luke Letlow)，12月初才經過決選辛苦勝出，豈料18日宣布確診感染新冠肺炎，原本居家隔離但之後病情惡化住院，撐不到2021年1月3日宣誓就職，發言人29日證實雷特勞病逝，年僅41歲，也成為美國首位染疫病故的國會議員。

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