阿根廷與白俄羅斯開始接種俄國疫苗 20:502020/12/30 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿根廷與白俄羅斯相偕自29日起，大規模施打俄羅斯自行研發的新冠疫苗「史普尼克V」（Sputnik V），成為俄羅斯以外首批接種俄國疫苗的國家。阿根廷官員認為「史普尼克V」安全無虞，總統費南德茲稱這是該國現代史上最大規模疫苗接種運動，阿國已收到30萬劑，將讓醫護人員及60歲以上長者優先施打。 新冠疫苗來了 特殊人群別接種 印巴首見感染英變種病毒 (工商 ) #白俄羅斯 #接種 #俄國 #俄羅斯 #史普尼克 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 習普熱線 中俄疫常穩固 04:102020/12/30 兩岸要聞 Novavax疫苗進入最後臨床 為美第五款，拚明年授權使用 04:102020/12/30 全球財經 泰國、不丹疫情升溫 自中低風險國家移除 14:372020/12/30 生活 委內瑞拉購千萬劑疫苗供全民免費施打 這國意外中槍 16:592020/12/30 國際 今增2境外移入 指揮中心14：10說明 10:102020/12/30 生活 《國際產業》庫存意外下滑 油價續揚 11:592020/12/30 財經 拜登首談中美關係 結盟施壓北京 04:102020/12/30 兩岸要聞 陸高風險人群優先接種新冠疫苗 國台辦：包括台胞 12:012020/12/30 兩岸 最快3月供貨 我取得2000萬劑新冠疫苗 一半是AZ 14:342020/12/30 生活 《國際社會》德國單日死逾千人 破紀錄 16:312020/12/30 財經 台灣買到了 英批准AZ疫苗 下周供民眾施打 全球第一 15:192020/12/30 國際 財經熱門新聞 中歐簽投資協定 老美慘輸？ 27國只有1國想起拜登 - 財經 歷時7年 中歐貿易協定 宣布完成談判 - 財經 - 工商 外資倒貨1整年 台股更兇猛 背後原因曝光 - 要聞 大同董座被請辭內幕曝光 竟是總統表哥、最強媳婦聯手 - 財經 大陸不要了！ 澳1礦產上月出口量 按年急崩近8成 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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