阿根廷與白俄羅斯相偕自29日起，大規模施打俄羅斯自行研發的新冠疫苗「史普尼克V」（Sputnik V），成為俄羅斯以外首批接種俄國疫苗的國家。阿根廷官員認為「史普尼克V」安全無虞，總統費南德茲稱這是該國現代史上最大規模疫苗接種運動，阿國已收到30萬劑，將讓醫護人員及60歲以上長者優先施打。

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