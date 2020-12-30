新加坡民航局(CAAS)29日宣布，為幫受新冠疫情重創的航空業度過難關，將再提供8,400萬新元(6,330萬美元)協助紓困。CAAS聲明指出，「樟宜機場2020年11月的旅客流量年減98％，考量到邊界管制仍未解除，入冬後多國疫情復發，航空旅行短期內不會復甦，因此必須持續資助航空業，協助相關業者及員工挺過危機。」

(工商 )