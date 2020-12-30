看不到復甦曙光 新加坡民航局再砸錢挺航空業 20:502020/12/30 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡民航局(CAAS)29日宣布，為幫受新冠疫情重創的航空業度過難關，將再提供8,400萬新元(6,330萬美元)協助紓困。CAAS聲明指出，「樟宜機場2020年11月的旅客流量年減98％，考量到邊界管制仍未解除，入冬後多國疫情復發，航空旅行短期內不會復甦，因此必須持續資助航空業，協助相關業者及員工挺過危機。」 林志穎傳赴陸投資受阻 想開情趣旅館被打槍回應了 跨年迎曙光活動照辦 觀光局：疫情加劇不排除停辦 (工商 ) #航空業 #CAAS #民航局 #新加坡 #砸錢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃靖倫盼疫苗快來想抱兒回星探親 04:102020/12/30 娛樂新聞 厚道回饋社會 張永聲圓生技夢 04:102020/12/30 藝文副刊 美封殺華為 拉黑356家陸企 04:102020/12/30 焦點新聞 交通部宣布增1萬間防疫旅館備用 必要時徵用 21:462020/12/30 生活 航運股爆出恐怖巨量該下船？謝金河1句洩玄機 15:122020/12/30 財經 邊境拉警報 交長下令防疫旅館增1萬房 20:192020/12/30 生活 泰國、不丹疫情升溫 自中低風險國家移除 14:372020/12/30 生活 制裁大陸達最高點！356陸企遭表列封殺 反有助港股壯大 09:152020/12/30 兩岸 台積電最大美國強敵 竟在「沙漠」蓋晶圓廠怎麼辦到的？ 00:032020/12/30 財經 產業景氣發大燒 12月臺灣PMI、NMI強升 10:532020/12/30 財經 跨年迎曙光遍地開花 觀光局要求強化防疫 15:122020/12/30 生活 財經熱門新聞 歷時7年 中歐貿易協定 宣布完成談判 - 財經 - 工商 外資倒貨1整年 台股更兇猛 背後原因曝光 - 財經 中歐簽投資協定 老美慘輸？ 27國只有1國想起拜登 - 財經 確定了！台積美5奈米廠CEO竟是他 曾是西點軍校高材生 - 財經 慘爆！ 大陸金主沒了 澳葡萄酒第2大買家也快被日搶走 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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