台中一名27歲五寶爸因在臉書PO文，要以200元出售嬰兒車引起社會關注，有許多善心人士捐助物資，而新一代美女主播房業涵也登門拜訪，親送一台冰箱，展現她暖心的一面；知名網紅陳沂看不下去，狠批「作秀作過頭」，雙方在留言區槓上，她繼續嗆「講一堆冠冕堂皇漏洞百出的話」。

29日台中一名五寶爸的事情受到熱議，更引起各界善心人士慷慨解囊，連東森新聞台主播房業涵都親送一台冰箱，但今（30）日見解犀利的網紅陳沂卻表示，「房業涵真是作秀作過頭」，認為她把五寶爸家裡當「網美打卡景點」，並舉出送冰箱不太妥善的原因。

知名網紅陳沂狠批房業涵「作秀作過頭」，雙方在留言區槓上，她繼續嗆「講一堆冠冕堂皇漏洞百出的話」。(圖/ 摘自陳沂臉書)

陳沂表示，大冰箱相當耗電，而且他們連食物的錢都沒有，何況是電費，說不定都繳不起，傻眼問「送冰箱是要幹嘛？」；她也認為五寶爸當初不戴套狂生五個小孩，結果養不起的問題也很大，無奈說出「我一年繳幾百萬的營業稅養你們這種窮人超不爽，窮人拜託都去結紮好嗎」。

沒想到房業涵也立刻在底下留言解釋，她說自己有打電話了解狀況，五寶的媽媽稱他們籌不出錢買冰箱和電鍋，她才會伸出援手；但陳沂立刻表達自己見解，「來我這邊留了一堆冠冕堂皇的留言，我最討厭的就是假掰的人，還有假愛心真消費，妳（房業涵）全中」。

美女主播和犀利網紅因為社會事件槓上，陳沂最後則曬上美照，忍不住笑說，「講一堆冠冕堂皇漏洞百出的話，然後再封鎖我」，暫時結束這場網路論戰。

(中時新聞網)